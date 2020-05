«Credo sia impossibile che Modica rimanga a Vibo. Lo abbiamo messo in condizione di poter lavorare tranquillamente, una squadra giovane e con ragazzi affamati che venivano da campionati non così esaltanti. Gli abbiamo dato una base importante per esprimere il suo calcio, credo qualche chiamata a lui sia arrivata e non solo del Pescara in Serie B». Queste le parole del direttore generale della Vibonese, Danilo Beccaria, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla permanenza del tecnico Giacomo Modica.