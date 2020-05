La Liga è pronta a ricominciare, ma non il 12 giugno, come si pensava. Infatti secondo quanto riporta ” El Partidazo della Cadena Cope”, nella notte si è tenuta una riunione che ha fatto slittare l’inizio al 19 giugno. Le scelte del governo Iberico hanno costretto la Lega Calcio spagnola allo slittamento, visto il protocollo da seguire, ovvero i 14 giorni propedeutici prima dell’inizio delle partite. Si fosse ripartiti il 12 non sarebbero stati rispettati questi 14 giorni preventivi.