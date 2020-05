A Carini una donna che percepiva il Reddito di Cittadinanza dovrà pagare una tripla sanzione. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” la donna oltre a percepire il Reddito di Cittadinanza, sfornava anche il pane. A scoprirlo i finanzieri della Tenenza di Carini, che hanno inflitto una tripla sanzione alla donna, dato che non aveva presentato la Scia di inizio attività al Comune di Carini e per assenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie, più ovviamente la sanzione per l’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza.