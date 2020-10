Un paio di settimane fa vi abbiamo raccontato dell’interessamento del Palermo per il centrocampista dell’Hellas Verona, confermato dal suo agente ai nostri microfoni (CLICCA QUI).

Il potenziale affare però, adesso sfuma definitivamente per i rosanero.

Simone Calvano passa, infatti, alla Triestina con un’operazione a titolo definitivo. Contratto biennale più opzione di rinnovo per altri due anni in caso di promozione in Serie B.