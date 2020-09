Il Palermo di Roberto Boscaglia è alla ricerca di nuovi innesti in vista del campionato di Lega Pro che inizierà (molto probabilmente) tra due settimane. Lo stesso tecnico gelese aveva palesato in conferenza stampa l’esigenza di 4-5 rinforzi che andrebbero a completare la squadra per torneo ostico come quello di Serie C.

Al momento i rosanero sono sguarniti soprattutto a centrocampo, dopo che Martinelli ha dovuto alzare bandiera bianca. Il Palermo attende Broh dal Sassuolo, ma il giovane non sarà l’unico ad arrivare. Infatti negli ultimi giorni sono sempre più ricorrenti le voci di un interessamento dei rosanero nei confronti di Simone Calvano, centrocampista di grande esperienza che nell’ultima stagione ha militato nella Juve Stabia. Il giocatore ha fatto anche qualche comparsa in Serie A con la maglia dell’Hellas Verona. La nostra redazione ha voluto sentire il suo procuratore, Danilo Caravello, che ha confermato i contatti con il Palermo, infatti la dirigenza rosanero si è fatta sentire qualche settimana fa, ma al momento la trattativa risulta praticamente in standby, visto che dopo quel contatto, la società di Viale del Fante non ha affondato il colpo. In ogni caso la piazza risulterebbe gradita al giocatore, per via del blasone e del calore del tifo rosanero.

Calvano potrebbe essere un ottimo asso nella manica a centrocampo per Boscaglia, visto l’esperienza ha il giocatore. Non dovrebbe avere particolari problemi ad ambientarsi alla Lega Pro visto che ha già disputato il torneo con Teramo, Pistoiese e Padova. Da vedere se sarà proprio lui ad aggiungersi a un reparto che al momento vede poche pedine agli ordini del tecnico gelese.