Questo quanto apparso sul sito ufficiale del club: “Aurora Pro Patria 1919 comunica che in seguito ai tamponi di routine effettuati venerdì 2 ottobre 2020 il calciatore della Prima Squadra con sospetta positività al Covid-19 è risultato negativo. Si comunica altresì che è stato riscontrato un caso positività al Covid-19 all’Allenatore della Prima Squadra Ivan Javorcic.

Il Mister, asintomatico, è già in isolamento fiduciario. Aurora Pro Patria 1919 sta già seguendo tutto l’iter previsto dal Protocollo per poter continuare gli allenamenti e disputare Gare ufficiali.

Per la partita in programma domani, domenica 4 ottobre 2020, Pro Patria – Pro Vercelli, la guida della Prima Squadra sarà affidata all’Allenatore in Seconda Massimo Sala”.