Palermo sconfitto e umiliato dal Brescia: al “Rigamonti” termina 4-2

Disastro al “Rigamonti”, il Palermo esce sconfitto 4-2 dal Brescia e con una prestazione confusionaria, iniziando proprio dal modulo: tanti i cambi di formazioni messi in atto da Corini che non hanno portato a nulla. La gara si mette subito in salita per i rosanero con i padroni di casa a trovare il vantaggio dopo soli 30 secondi con Borrelli. La risposta della squadra di Corini arriva al 5′ con Brunori che dal dischetto pareggia i conti. Al 13′ Di Francesco la ribalta e porta in vantaggio i suoi. Ma è dal 22′ che tutto viene compromesso: Marconi si becca un’espulsione diretta lasciando i suoi in inferiorità numerica. La squadra allenata da Maran va ancora a segno al 30′ con Paghera e 41′ con Borrelli. Sul finale della prima frazione arriva anche il quarto delle rondinelle a segno con Bisoli con deviazione di Nedelcearu. Nel secondo tempo nulla di rilevante. Altri punti persi e altra sconfitta rimediata dalla squadra di Corini.

Ecco la cronaca live del match:

PRIMO TEMPO

Pronti, via! Il match viene immediatamente sbloccato dai padroni di casa che al secondo numero 30 Bianchi crossa e trova Borrelli a metterla dentro. Al 3‘ i rosanero si conquistano un calcio di rigore: Di Mariano atterrato in area da Besaggio. Brunori dal dischetto calcia e va a segno: GOOOOOL PALERMO! All’8‘ i rosanero hanno una nuova occasione per andare a segno: Brunori di sponda per Di Francesco: il numero 17 calcia ma la palla finisce fuori. Al 12′ sono i padroni di casa che si fanno avanti: Borrelli crossa in area, ci prova Besaggio di corsa a impattarla ma Pigliacelli mette in angolo. Dalla bandierina va lo stesso numero 39′ che mette al centro ma la sfera viene spazzata. Al 13′ GOOOOL PALERMO!!! Graves serve Federico Di Francesco che di destro calcia in porta e la palla dopo aver sfiorato il palo carambola in rete.

Al 18′ Di Francesco prova a ripetersi: dalla distanza sferra un tiro costringendo Avella a mettere in angolo. Dalla bandierina Di Mariano batte corto per il numero 17 che mette in atto uno schema calciando palla in mezzo ma qualcosa va storto, si riparte dal fondo. Dopo un solo minuto capovolgimento di fronte con Bianchi che con un’azione personale si porta in attacco effettua un tiro-cross che termina fuori. Disastro al 22′: Marconi atterra Bianchi e si becca il cartellino rosso lasciando i suoi in dieci. In occasione del fallo l’arbitro ha indicato il dischetto, ma dopo un richiamo da parte del Var la decisione cambia e viene assegnato un calcio di punizione. Al 26′ Corini è costretto ad effettuare il primo cambio sacrificando Henderson per mandare dentro Ceccaroni. Al 30′ i padroni di casa pareggiano i conti: a segno Paghera con un tiro dalla distanza che batte Pigliacelli.

Al 33′ Di Francesco viene atterrato da Dikcmann, cartellino giallo per il calciatore del Brescia. Calcio di punizione per le rondinelle al 36′: alla battuta va Besaggio che la mette in mezzo ma trova Brunori a spazzarla. Assedio Brescia nei minuti finali del primo tempo, la squadra di Maran dopo il pareggio e la superiorità numerica pressa i rosanero a caccia del vantaggio. Vantaggio che effettivamente arriva al 41′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Borrelli stacca di testa su un cross di Jallow e la mette dentro. I rosanero contestano su un presunto fallo in area, ma dal Var fanno sapere che è tutto regolare. Al 45’+1′ arriva anche il quarto gol del Brescia: Bisoli sfrutta un passaggio arretrato da Jallow per calciare e con la complicità di Nedelcearu va a segno. Dopo 4 minuti di recupero finisce cosi un primo tempo disastroso per la compagine siciliana.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al “Rigamonti”. Corini effettua un doppio cambio al 46′: dentro Ranocchia e Mancuso, fuori Coulibaly e Brunori. Al 50′ Brescia pericoloso: Bianchi tenta un tiro a giro che sfiora il palo e finisce fuori. I rosanero in inferiorità faticano a reagire, il possesso palla in questa prima parte del secondo tempo è dei bresciani. Al 57′ Di Francesco ci prova, calcia in porta ma la palla viene messa in angolo da Avella. Ranocchia dalla bandierina mette in mezzo ma la difesa di casa allontana. Al 62′ la difesa rosanero rischia l’ennesimo pasticcio: Nedelcearu effettua un passaggio insidioso verso Pigliacelli, il portiere con fatica spazza via la palla di piede. Doppio cambio al 64′ per Maran: dentro Olzer e Moncini a sostituire Galazzi e Borrelli. Anche Corini effettua un’altra sostituzione: Traorè rileva Di Francesco.

Al 67′ il Palermo si fa avanti con Mancuso che calcia ma Avella non si fa sorprendere. Al 72′ brutto fallo di Paghera su Di Mariano, il numero 4 si becca il giallo. Al 74′ i rosanero si conquistano un calcio d’angolo: sugli sviluppi messo in atto uno schema che non porta a nulla. Altri due cambi per il Brescia al 75′: dentro Bertagnoli e Bjarnason al posto di Paghera e Bianchi. A dieci minuti dalla fine del match calano i ritmi: il Palermo fatica a reagire, i bresciani temporeggiano. Al 90’+1′ calcio di punizione per il Palermo da metà campo: alla battuta va Pigliacelli che butta palla in area. Dopo 4′ di recupero finisce qui la gara, Palermo sconfitto e umiliato al Rigamonti.

IL TABELLINO

BRESCIA: 30 Avella, 4 Paghera (Dal 75′ Bjarnason), 9 Bianchi (Dal 75′ Bertagnoli), 18 Jallow, 23 Galazzi, 24 Dickmann, 25 Bisoli (Cap.), 28 Adorni, 29 Borrelli, 32 Papetti, 39 Besaggio. A disposizione: 12 Cortese, 3 Huard, 6 Fares, 7 Bjarnason, 11 Moncini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 26 Bertagnoli, 27 Olzer, 31 Ferro. Allenatore: Maran.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 9 Brunori (Cap.) (Dal 46′ Mancuso), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 53 Henderson (Dal 25′ Ceccaroni), 80 Coulibaly (Dal 46′ Ranocchia). A disposizione: 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 20 Vasic, 23 Diakité, 27 Soleri, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 70 Traorè. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Rutella (Enna) AA1: Ceccon (Lovere) AA2: Ricci (Firenze) IV UFFICIALE: Gauzolino (Torino) VAR: Marini (Roma 1)

AVAR: Meraviglia (Pistoia).

MARCATORI: Borrelli al 1′, Brunori al 5′, Di Francesco al 13′, Paghera al 30′, Borrelli al 41′, Bisoli al 45’+1′

NOTE: ammoniti Maroni, Dikmann, Besaggio e Paghera. Espulso Marconi.