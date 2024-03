Brescia-Palermo, Maran: «Affrontiamo una squadra costruita per la A, serve coraggio e temperamento»

Il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del match contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Palermo arrabbiato? Quando si perde in casa rimane qualcosa dentro, sarà una squadra da affrontare con attenzione, coraggio e temperamento. Affrontiamo una squadra costruita per andare in Serie A. In qualche occasione siamo andati meno bene a volte per colpa nostra altre per gli avversari che ci hanno messo in difficoltà. Il campionato è questo. Cerchiamo di fare il più possibile, per noi non è semplice farlo. Stiamo cercando di crescere soprattutto in queste gare cosi insidiose. Guardiamo avanti o indietro? Guardiamo al Palermo e alle prossime due ore».