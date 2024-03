Brescia-Palermo, Corini: «Cambio formazione? C’è bisogno di energie fresche in campo»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del match contro il Brescia.

Ecco le sue parole:

«Sono stati anni importanti agli esordi e anche da allenatore, Brescia per me è sicuramente un posto speciale. Ultima vittoria del Palermo a Brescia? Me la ricordo bene quella partita, non ero sicuro di giocare per un affaticamento, fu una gara tosta, vincemmo e fu importante in quel momento del campionato. Ranocchia in panchina? La valutazione è stata complessiva su tutta la rosa, il taglio è stato invasivo dal punto di vista atletico volevo mettere energie fresche, la partita è lunga ci saranno cambi durante la gara».