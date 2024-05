Palermo-Sampdoria. Il doppio ex Sabatini: «In rosanero avevo una squadra straordinaria. City Group…»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Sampdoria intervistando in merito l’ex ds rosanero Walter Sabatini.

Tornando al 2010 che sensazioni le suscita quel Palermo-Sampdoria?

«Il ricordo di una stagione memorabile, con dei giocatori memorabili. Quel Palermo era una squadra straordinaria, una squadra che ha vinto tre volte consecutive a Torino contro la Juventus, penso che sia un record mai battuto. Era una squadra fatta da Miccoli, Balzaretti, Cassani, Pastore, Migliaccio».

Per arrivare a quei livelli chiaramente ci vorrà un po’di tempo, ma che tipi di ambizioni può avere una squadra e una piazza come Palermo con una proprietà importante come quella del City Football Group?

«L’ambizione è quella di vincere e di frequentare a lungo la Serie A. Anche perché questo sarebbe funzionale alle esigenze del City Group, per lanciare i giocatori e testarli. Per farlo serve una categoria che non è la Serie B ma la Serie A».

Che idea si è fatto, invece, del campionato della formazione blucerchiata di Pirlo? «Sono stati bravi a superare una crisi lunga iniziale. È stato bravo Pirlo a mantenere la barra dritta e ha riportato la Sampdoria in un percorso virtuoso dopo un avvio veramente difficile. Chiaro che verranno a Palermo per provare a fare la partita».