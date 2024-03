È un Moris Carrozzieri furioso quello che sui social commenta la gara che il Palermo sta perdendo 4-2 a Brescia.

Ecco il post dell’ex difensore rosanero

«Dopo aver preso tre gol con la Ternana, come fai a prendere 4 gol a Brescia? Ma in campo andate giusto per, oppure non avete proprio i c…..».