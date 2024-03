Brescia-Palermo 4-2: le pagelle del match

Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia il Palermo perde probabilmente uno dei treni principali per la promozione diretta. I rosanero, dopo il pareggio beffa di Cremona e la sconfitta interna contro la Ternana, sfornano un’altra prestazione deludente e perdono per 4 a 2 sul campo delle rondinelle. Nonostante un’ottima parte del primo tempo, in cui Brunori e Di Francesco firmano la risposta al gol di Borrelli, gli uomini di Corini si arrendono al Brescia. L’espulsione di Marconi spiana la strada alla squadra di Maran che conquista tre punti importanti in chiave playoff grazie al gol di Paghera, alla doppietta di Borrelli e all’autogol di Di Francesco.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com

PIGLIACELLI 6: incolpevole nei tre gol subiti, evita il secondo e goffo autogol di Nedelcearu con un ottimo riflesso e probabilmente ci sono le sue dita provvidenziali sul palo colpito da Borrelli. Attento anche sulla conclusione di Olzer nei minuti finali.

GRAVES 5,5: si fa sorprendere negli sviluppi dell’azione dell’1-0, ma propizia il gol di Di Francesco. In occasione delle altre reti subite non ha le principali responsabiltà.

MARCONI 4: marca male Borrelli nel gol dell’1-0 e al suo rientro in campo dopo l’espulsione di Como commette un’altra ingenuità, seppur costretto a causa dell’errore di Lund.

NEDELCEARU 5: sporca il tiro di Bisoli e partecipa, sfortunatamente, nell’autorete di Di Francesco. Nel secondo tempo Pigliacelli evita un suo goffo autogol. Nel complesso soffre la deludente prestazione collettiva.

LUND 4,5: poteva posizionarsi meglio in tre dei quattro gol subiti e costringe Marconi a commettere il fallo da cartellino rosso che cambia e stravolge in negativo la prestazione dei rosanero.

HENDERSON 6: si salva per essere uscito prima del gol del 2 a 2 in quanto viene sacrificato tatticamente dopo l’espulsione di Marconi. Recupera la palla da cui nasce l’azione nella quale Di Mariano si procura il rigore (dal 26’ CECCARONI 5: mandato in panchina dopo la prestazione horror di martedì sera, entra in campo ma difende male in occasione della rete del 3-2 bresciano. Nel secondo tempo prova a proporsi in avanti ma è troppo poco per riscattarsi).

GOMES 5,5: Prestazione invisibile da parte sua in cui fatica a emergere o ad aiutare i compagni nella fase difensiva. Unica nota positiva il suo salvataggio sulla linea all’87’.

COULIBALY 5: gioca per un solo tempo senza però convincere. Va in affanno in fase difensiva e il dribbling di Bianchi su lui e Marconi è la dimostrazione (dal 45’ RANOCCHIA 5,5: entra e prova dare la scossa ma viene penalizzato dal morale dei compagni).

DI MARIANO 6: si procura il rigore dell’1-1 e nel secondo tempo è uno dei pochi che vuole davvero provarci a rimettere in gioco la sua squadra (dal 77’ VASIC s.v.).

BRUNORI 6: segna su calcio di rigore ma successivamente soffre le difficoltà del gruppo. Responsabile, probabilmente, nell’uscita tardiva su Paghera nella rete del 2 a 2 (dal 45’ MANCUSO 5,5: viene poco servito dai compagni e, come gli altri suoi compagni subentrati, entra in un momento della gara con l’inerzia a favore dei padroni di casa).

DI FRANCESCO 6: segna la rete del vantaggio che illude i tifosi rosanero. Si rende protagonista con uno sfortunato autogol, in sinergia con Nedelcearu e prova, timidamente, a riscattarsi nel secondo tempo (dal 68’ CHAKA TRAORE 5,5: entra a partita praticamente compromessa e non ha le giuste condizioni per incidere).

CORINI 4,5: il suo massiccio turnover lascia molte perplessità visti i troppi pezzi pregiati lasciati in panchina. Dal gol dell’1-0 a quello del 1-2 si vede un ottimo Palermo, poi penalizzato dal rosso di Marconi. Nella seconda frazione di gioco i suoi uomini soffrono poco ma grazie al doppio vantaggio a favore della squadra di Maran che decide di gestirlo con organizzazione e solidità.