Palermo-Sampdoria. Liverani: «Il bello dei Playoff è che si cancella tutto. Renzo Barbera determinante»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Palermo-Sampdoria e riporta un’intervista a Liverani realizzata da Massimiliano Radicini.

Tra i grandi ex del Palermo, Fabio Liverani occupa un posto speciale. Centrocampista dai piedi raffinati, ha vestito la maglia rosanero per tre stagioni, durante uno dei periodi più alti del club dal punto di vista sportivo: la Champions League sfiorata nel 2010 dopo un avvincente testa a testa con la Sampdoria e la finale di Coppa Italia dell’anno successivo.

Il Ritorno di Una Sfida Storica

Il Palermo si prepara ad affrontare la Sampdoria nei play-off, una sfida che richiama alla memoria i tempi in cui le due squadre lottavano per un posto nella massima competizione europea. Liverani ricorda con nostalgia quei momenti:

«Sicuramente quell’anno meritavamo qualcosa di più dell’Europa League. Credo che quel sogno ce lo meritavamo per come giocavamo, per quello che avevamo fatto. Poi purtroppo non siamo riusciti a vincere quella partita e ci è rimasto il ricordo di uno stadio stracolmo che ci trascinava, che ci dava veramente quel qualcosa in più. Era un’atmosfera bellissima stare lì al Barbera in quella situazione».

Domani sera, si respirerà un clima simile al Barbera. Liverani prevede una partita intensa e determinante:

«Il bello dei play-off è che si cancella tutto perché sono gare da dentro o fuori e si giocano e si vincono sugli episodi, sull’attenzione. Credo che il Palermo abbia dalla sua due fattori: il Barbera e il doppio risultato; quindi, penso che abbia una buona spinta per poter passare questo turno».

Con il record stagionale di spettatori ormai quasi assicurato e il tutto esaurito sempre più probabile, il supporto del pubblico sarà cruciale. Il Barbera, con la sua atmosfera unica, può dare quella spinta in più che spesso risulta decisiva nelle partite di play-off.

La Speranza nei Veterani

I giocatori che hanno vissuto momenti simili, come Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi, dovranno trarre energia dal calore dei tifosi e mettere in campo una prestazione scintillante. Una vittoria non solo manterrebbe vivo il sogno promozione, ma rafforzerebbe anche il legame tra squadra e tifoseria, essenziale per affrontare le sfide future.

Il Palermo, con il sostegno del suo dodicesimo uomo e la grinta dei suoi giocatori, ha tutte le carte in regola per affrontare la Sampdoria con determinazione e coraggio. Il sogno promozione è a portata di mano, e con un Barbera gremito e pronto a esplodere di entusiasmo, tutto è possibile.