Palermo-Sampdoria. I biglietti oltre quota 30 mila, vicino il sold-out

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui biglietti venduti per Palermo-Sampdoria, si va verso quota 30mila.

Con ancora due giorni quasi pieni di vendita davanti, ormai non c’è più alcun dubbio: la sfida con la Sampdoria sancirà il record stagionale di spettatori per il Palermo. Il tutto esaurito al Barbera, che manca dalla finale play-off con il Padova del 12 giugno 2022, è un’ipotesi sempre più concreta. Secondo quanto riportato dalla società, i tagliandi emessi sono 30.452, 4.000 in più rispetto a mercoledì. Mancano poco più di 700 biglietti per superare le 31.200 presenze registrate il 17 febbraio contro il Como, il massimo raggiunto in campionato dal Palermo, e con altri 1.700 biglietti venduti verrà eguagliata la quota di spettatori che ha assistito alla sfida con il Brescia a maggio 2023.

Il Supporto del Dodicesimo Uomo

Per i rosa, il sostegno di un pubblico così numeroso sarà una boccata d’ossigeno e un’iniezione di fiducia per una partita cruciale: chi vince affronterà il Venezia in semifinale play-off, mentre chi perde dovrà programmare la prossima stagione in Serie B a partire da sabato. Il Palermo si affiderà quindi al supporto del suo dodicesimo uomo per mantenere vivo il sogno promozione.

La Speranza nei Veterani

La speranza è che i giocatori, soprattutto quelli che erano presenti nella vittoriosa finale del 2022 come Brunori, Soleri, Buttaro e Marconi, possano trarre nuova linfa dalla bolgia del Barbera per trovare una prestazione scintillante, cosa che negli ultimi tempi è avvenuta poche volte.

L’Importanza della Vittoria

Dopo il successo con il Como, l’ultimo del campionato in viale del Fante, il dato sugli spettatori era calato progressivamente. Tuttavia, una vittoria contro la Sampdoria potrebbe rinvigorire sia la squadra che la tifoseria, rafforzando la fiducia in vista delle prossime sfide dei play-off.

Con un Barbera gremito e un pubblico pronto a sostenere la squadra, il Palermo ha tutte le carte in regola per affrontare la Sampdoria con grinta e determinazione. L’obiettivo è chiaro: vincere per continuare a sognare la promozione e regalare ai tifosi una serata indimenticabile.