Il Palermo, a bordo del proprio pullman, è partito alla volta di Potenza dove, sabato alle 12.30, disputerà la prima trasferta del girone di ritorno.

La squadra rosanero, che andrà alla ricerca della vittoria dopo il passo falso contro la Virtus Francavilla e il pareggio contro il Teramo, non raggiungerà direttamente oggi la Basilicata. Questa sera, infatti, la squadra alloggerà a Rende per una tappa intermedia. Nella città calabrese verrà svolta la rifinitura e dopo la conferenza stampa di Boscaglia si ripartirà alla volta di Potenza.





Per la trasferta il tecnico rosa non potrà contare ancora su Marconi e Almici ancora fuori, così come Accardi che ha un problema alla coscia sinistra. Fuori dai convocati anche il difensore Marong, ma non Crivello che è partito con la squadra e sembra aver recuperato dal problema alla schiena.

Di seguito il video della partenza della squadra registrato dalla nostra redazione: