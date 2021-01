Il giudice sportivo di serie C ha inflitto un’ammenda al Bari e al suo tecnico Gaetano Auteri per delle dichiarazioni lesive. Di seguito la nota diramata dal giudice sportivo:

” Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gaetano AUTERI e della società SSC BARI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:





GAETANO AUTERI, iscritto nell’albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del

Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della conferenza stampa del 27.11.2020 antecedente la gara Bari – Catanzaro del 29.11.2020, riportata in data 28.11.2020 su articoli pubblicati sui quotidiani “Tuttosport”, “Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Quotidiano di Bari”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della credibilità e del prestigio della Lega Pro con riferimento alla collocazione degli anticipi delle gare disputate dalla società Ternana;

SSC BARI S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore tesserato, Sig. Gaetano Auteri;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano AUTERI e dal dott. Luigi DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSC BARI S.P.A.;

– vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) per il

Sig. Gaetano AUTERI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società SSC BARI

S.P.A.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato”.