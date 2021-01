Calano drasticamente i nuovi contagi da coronavirus in Veneto dopo il boom di casi di ieri dovuto al riconsegno dei voti dei casi dei precedenti giorni. Sono 572 infatti i nuovi positivi e 52 i decessi covi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero di questa mattina. I contagiati da marzo salgono a 309.909 e le vittime totali sono 8.809. Prosegue anche il trend di calo dei ricoverati sia in area non critica (-101), sia in Intensiva (-9).