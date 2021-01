Il Potenza, prossimo avversario del Palermo, vuole rinforzare il reparto arretrato.

Secondo quanto riporta “Tuttoc.com”, la squadra rossoblu starebbe pensando a un ex Trapani per rinforzare la difesa, si tratta di Erasmo Mulè, difensore attualmente alla Juve Stabia. L’affare è in dirittura d’arrivo, manca solo l’ufficialità.