Il Palermo è appena atterrato a Bari, pronti per l’incontro di domani contro il Bari di Moreno Longo, valido per l’anticipo della 33ª giornata di Serie B. Il club ha condiviso su social alcune immagini del team che scende dall’aereo, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La partita si annuncia cruciale per le ambizioni di promozione del Palermo, con calcio d’inizio previsto per le 20:45 al Stadio San Nicola.

