Palermo, rissa in centro per i bidoni della spazzatura

Rissa a Palermo, nella centrale via Amari, tra il dipendente di un fast food e portiere d’albergo per i bidoni della spazzatura che il dipendente del locale avrebbe lasciato troppo vicino all’ingresso dell’hotel.

Prima le urla, poi i due sono venuti alle mani utilizzando anche i bidoni della spazzatura. Sul posto sono la polizia e il 118. I due hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sono in corso le indagini per stabilire le responsabilità dell’aggressione.