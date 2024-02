Palermo, spaccata al pub: più danni che bottino

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su una rapina in un locale del centro storico a Palermo.

Il centro storico si sveglia ancora una volta spaccato: la scorsa notte tre uomini hanno mandato in frantumi a colpi di mazza la vetrina dell’ingresso principale di un locale in piazza Rivoluzione, la Drinkeria Pizzeria Bollicine. I malviventi hanno agito intorno alle tre del mattino e con non poca difficolta. L’attività commerciale, infatti, è dotata di un vetro spesso e molto resistente. I tre hanno impiegato circa dieci minuti per riuscire ad aprirsi un varco all’interno dei locali, il tempo necessario per allarmare i vicini che hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine.

La banda ha comunque avuto il tempo di agire mettendo a segno il colpo il cui bottino si è però rivelato misero: in cassa c’erano soltanto 40 euro e dalle riserve del locale manca all’appello soltanto una bottiglia di whiskey. «Sono stato contattato intorno alle tre e mezza di notte dalla polizia – racconta Paolo Di Cesare, proprietario della Drinkeria Bollicine- quando sono arrivato ho travato la sorpresa. Gli agenti mi hanno spiegato di essere stati contattati dai vicini che hanno sentito il forte trambusto prodotto dai ladri nel tentativo di spaccare la vetrina. Il locale era completamente a soqquadro».