La fortuna bacia Palermo.

Come riporta “Lasiciliaweb” è festa per un fortunato che ha centrato 1 punto 5SS e 1 punto 5 da 1.011.435,36 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Palermo nel punto di vendita Sisal Consiglio Antonino in via Castellana.

La combinazione vincente è stata 26, 34, 39, 46, 54, 89 J 13, SS 11. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 6 febbraio ha assegnato ben 368.878 vincite.