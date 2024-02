Palermo, incidente alla Favorita: un’auto in fiamme, diversi i feriti

Incidente con auto in fiamme alla Favorita, a Palermo, in viale Ercole Come riporta Gds.it diversi feriti sono stati trasportati in ospedale ma nessuno di loro dovrebbe essere in gravi condizioni. Nell’impatto una delle tre auto ha preso fuoco, probabilmente a causa di una perdita di carburante.

L’arrivo sul posto della polizia municipale e dei vigili del fuoco è stato immediato. Gli occupanti dei mezzi sono stati subito messi in sicurezza e si è evitato il peggio. Viale Ercole è stato chiuso al traffico veicolare con deviazione in via Mater Dolorosa.