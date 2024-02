Dani Alves provato dal carcere: “Per me è finita”

Il calciatore è sotto processo per violenza sessuale, un detenuto che ha trascorso con lui gli ultimi mesi dietro le sbarre rivela cosa ha confidato.

Come si legge su “FanPage.it” una voce dal carcere racconta come Dani Alves ha affrontato il periodo delle detenzione e come si sente adesso che è sotto processo.

In aula si presenta sempre vestito con un indumento bianco, quasi a voler urlare la propria innocenza rispetto all’accusa di violenza sessuale. Ma non gli basterà per convincere i giudici che, almeno finora, hanno ritenuto credibile la deposizione della donna che lo ha accusato di averla stuprata nel bagno della discoteca Sutton di Barcellona.

“Sa di aver perso tutto… È tormentato da una brutta sensazione, sente dentro di sé che può trascorrere altri dieci anni qui. Il processo lo considera perduto, è convinto che nessuno gli crederà”, sono le parole di un detenuto che ha raccontato a un programma sudamericano come il calciatore brasiliano, oggi 40enne, sta trascorrendo uno dei momenti più delicati della sua vita.