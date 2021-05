L’asilo di Palermo “Peter Pan”, a seguito dell’incendio che qualche mese fa lo aveva devastato. Alla cerimonia presente anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che in un post sul suo profilo facebook scrive: «Lunedì riaprirà l’asilo nido Peter Pan, tornato a nuova vita dopo l’incendio doloso che lo ha devastato a gennaio. Nei mesi scorsi il Comune di Palermo aveva attivato un conto corrente per tutti coloro i quali avevano manifestato l’intenzione di volere fare una donazione per recuperare la struttura.

Questa è la Palermo che vorremmo, la Palermo che già c’è. Che emerge nelle situazioni di pericolo. La città ha saputo reagire al pericolo, trasformandolo in occasione di cambiamento in una dimensione di comunità alternativa agli egoismi. Lunedì sarà un momento magico per i bambini e le famiglie del quartiere. Ringrazio tutte le maestranze e le associazioni che hanno dato un contributo fondamentale e le Forze dell’ordine che hanno creato le condizioni di libertà per un terreno di cultura».