È stata rilevata in Vietnam una nuova variante del coronavirus, altamente trasmissibile, cha ha causato una recente impennata di casi nel Paese asiatico. Lo ha dichiarato ai media il ministro della Salute, Nguyen Thanh Long. Il sequenziamento genetico ha indicato come la nuova variante, che si replica in una maniera estremamente rapida per via aerea, sia una via di mezzo tra quella indiana e quella inglese.