Dopo una settimana dal caso dell’esaurimento delle dosi del vaccino Pzifer, la storia si ripete con i sieri di AstraZeneca: da ieri nell’hub della Fiera del Mediterraneo, le dosi del vaccino inglese sono state terminate costringendo i maturandi e tutti coloro avessero prenotato la seconda dose, a tornare a casa dopo aver atteso in fila.

A tranquillizzare la situazione è però il commissario per l’emergenza covid di Palermo Renato Costa, che commenta così ai microfoni di “GdS.it”: «Non ci aspettavamo il successo di alcune iniziative come gli open day o quella dei maturandi per cui le dosi sono finite, ma è uno stop di qualche ora e solo per Astrazeneca. Gli altri vaccini ci sono, sia Pfizer, Johnson e Johnson e Moderna. Il 3 giugno, poi, arriveranno tutte le altre dosi di Astrazeneca e non ci sarà alcun problema» Lo stesso Costa assicura inoltre che: «Stasera arriveranno seimila dosi e da domani mattina torneremo a regime».





Clicca qui per il video