Il consiglio comunale del capoluogo siciliano ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. la sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Vi sono ancora diversi nodi da sciogliere. Di seguito le parole della Consigliera comunale Viviana Lo Monaco (M5S): “Da parte nostra abbiamo fatto richiesta, nell’ottica di un’economia intaccata dalla crisi causata dal covid-19, di abolire la gratuità degli ingressi per le autorità all’interno dello stadio Renzo Barbera. Se vuoi guardarti la partita, paghi come tutti. Noi presseremo affinché nell’attuale concessione passi il concetto della gradualità. Una squadra di Serie C deve pagare un canone coerente con la categoria in cui gioca. Con il salire di categoria, aumenterà di conseguenza il canone. Dobbiamo inoltre tenere conto che sugli impianti di calcio regna ancora l’incertezza. A seguito dell’emergenza coronavirus, non sappiamo ancora quando riapriranno. Abbiamo più di una ragione per trovare un accordo e per modulare il canone attuale attraverso il ricorso al fondo regionale per l’impiantistica sportiva, al defalcamento dei lavori di manutenzione e considerando l’impatto dell’emergenza covid-19. L’obiettivo è chiudere l’accordo in tempi brevi, considerando le scadenze. Altrimenti rischiamo di avere l’ennesima cattedrale nel deserto, l’ennesimo impianto abbandonato in stile Velodromo o Diamante”.