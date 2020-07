Il consiglio comunale del capoluogo siciliano ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. la sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Di seguito le dichiarazioni della Consigliera comunale Valentina Chinnici (Avanti Insieme): “Spero che il Palermo possa tornare presto nel calcio che conta. Da tifosa rosanero e da consigliere sostengo che il canone attuale è eccessivamente esoso per una società di Serie C. A stabilire il forfettario dell’impianto ci pensa una commissione tecnica. In tal senso, il consiglio comunale non può entrare nel merito ma può certamente chiedere un’audizione alla commissione per spiegare i criteri utilizzati e magari modularne qualcuno. Un fatto è certo: il Palermo giocherà a Palermo. Il Consiglio Comunale vuole dare un mano perchè in questo caso non ci sono colori, anzi solo due: il rosa e il nero”.