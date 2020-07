Il consiglio comunale del capoluogo siciliano ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. La sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Di seguito le parole del Consigliere comunale Massimo Giaconia (Avanti Insieme): “Quello che già è successo (stagione appena finita) sarà oggi di analisi da parte degli uffici competenti. Il Consiglio Comunale, in questo momento, deve occuparsi della convenzione da approvare. Sulla pubblicità, la concessione non comprende in sè l’impianto pubblicitario. La SSD Palermo deve seguire la prassi, deve fare richiesta al SUAP e deve chiedere parere all’assessorato ai beni culturali e alla sopraintendenza, vista anche la vicinanza con il Parco della Favorita e la riserva di Monte Pellegrino”.