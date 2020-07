Il consiglio comunale del capoluogo siciliano ha una responsabilità importante: approvare la nuova convenzione e permettere al Palermo di giocare nello stadio cittadino, a condizioni ovviamente accettabili. la sensazione è che da parte di tutti i gruppi ci sia la volontà di fare il possibile, anche se risolvere il problema non è affatto semplice. Di seguito le parole del Consigliere comunale Igor Gelarda (Lega): “Bisogna trovare delle formule per alleggerire il canone. Ad esempio si possono defalcare dal canone le spese dei lavori di manutenzione. Si può considerare di porre in essere iniziative sociali, come ad esempio l’ingresso gratuito per famiglie e scuole in determinate partite. L’importante è che l’accordo consenta, al Palermo calcio, di avere uno sgravio rispetto alle spese attualmente in essere e alla città di averne un guadagno in termini sociali. Una cosa è certa: il Palermo deve giocare al Renzo Barbera”.