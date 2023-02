Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«La partita di andata la Reggina ha meritato e venivamo da un percorso strano, molti avevano fatto pochi allenamenti con noi. La spinta in quella partita era quella di far guadagnare minutaggio facendoli giocare, potevamo cambiare l’inerzia quando loro sono rimasti in 10. Siamo cresciuti e cambiati rispetto alla gara di andata. L’entusiasmo deve essere propedeutico e abbiamo lavorato per essere pronti al meglio. Inzaghi è stato un calciatore straordinario e finalizzava come pochi, ha grande passione come allenatore ed è diventato un grande allenatore. Inzaghi ha costruito la squadra dall’inizio e ha avuto un tempo fisiologico, ha una idea ben precisa. Noi a Reggio siamo andati in una condizione diversa, dovevamo amalgamare la squadra».