Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Abbiamo ricreato entusiasmo e fiducia intorno alla squadra, i ragazzi sono stati bravi a farlo. Ora dobbiamo reggere questo tipo di pressione, dobbiamo spingere. Dico spesso che quando si inizia a volare bisogna imparare a farlo. Dobbiamo avere concretezza e su quello poggia la partita futura contro un avversario di rilievo. L’inerzia cambia velocemente, abbiamo raggiunto il livello e dobbiamo aumentare per mantenerlo. Questo è uno step di crescita, abbiamo introdotto giocatori nuovi e stiamo facendo un lavoro tutti insieme, so quanto questo clima può agevolare i nostri giocatori. Dobbiamo lavorare quotidianamente pensando all’avversario forte di domani. Domani vedremo come l’avremo affrontata. Il calcio è bello perché accende gli animi e gli entusiasmi, dobbiamo meritarci il sostegno fino alla fine».