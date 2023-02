Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Come sta la squadra? Massolo e Tutino già ieri non avevano febbre e per tutela abbiamo fatto un programma per loro, raggiungeranno la squadra alle 19 questa sera. Gomes non ancora pronto e dalla settimana prossima sarà a pieno ritmo con la squadra e dovrebbe essere pronto per il Genoa».