Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Masciangelo? L’ha detto Rinaudo, ha bisogno di rimettersi in condizione. Abbiamo preferito definire un percorso per il ragazzo e capire dov’è come condizione. Lancini è nella lista dei 18, cercava una soluzione giusta ed adeguata che non è arrivata. Abbiamo un reparto di difesa con diversi elementi, è motivato e pronto a dare il proprio contributo».