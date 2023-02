Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Siamo pronti a capire come dovremo pressare la Reggina e dove possiamo pressarli. Fabbian è un calciatore importante per la Reggina, hanno una rosa di qualità e riusciranno a sopperire. Il tempo ci ha dato una mano per crescere, la squadra collettivamente è migliorata e con queste consapevolezze possiamo andare ad affrontare una grande squadra».