Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole alla vigilia della sfida contro la Reggina:

«Verre ha giocato già ad Ascoli, è un calciatore importante, abbiamo alzato il livello della squadra con il mercato. Auerlio può migliorare tanto, abbiamo allargato il campo dei titolari. A sinistra cercavamo un calciatore, abbiamo individuato Aurelio che ha dato segnali di crescita e Masciangelo che ha esperienza nel campionato. Terrò conto di tutti per la formazione iniziale, per me sono titolari sempre, anche se non partono dall’inizio. Segre? Ha avuto una piccola distorsione ma ha recuperato ed è pienamente disponibile, mi riservo qualche ora per decidere chi inizierà la gara».