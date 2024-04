Palermo-Reggiana, Rozzio: «Avevamo di fronte una squadra esperta. Non siamo ancora salvi»

Paolo Rozzio ha parlato in conferenza stampa al termine di Palermo-Reggiana:

«Ho tirato al volo e di istinto, è venuto un gran gol e importante. Carattere? Secondo me abbiamo iniziato molto bene la partita a livello di gioco, abbiamo preso il gol nel nostro momento migliore, ma abbiamo continuato a giocare la palla. Avevamo di fronte una squadra esperta e fisica, abbiamo cercato di far girare di più la palla. Abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Non siamo ancora matematicamente salvi, abbiamo in casa due derby molto sentiti dai tifosi. Ci godiamo questi 3 punti perchè hanno un importanza notevole. Non siamo ancora salvi. Non dimentico che venerdì sera eravamo fuori dal nostro stadio contestati dai nostri tifosi, oggi abbiamo vinto qui. Non sono stati giorni facili. Quello che ci siamo detti è stato di trasmettere tanta positività, quando ci sono le difficoltà non serve a niente piangerti addosso. La negatività è contagiosa, serviva solo essere positivi in allenamento. Anche prima di Cosenza lavoravamo così».