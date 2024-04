Palermo-Reggiana 1-2. “I top e flop” del match

Il Palermo non sa più vincere e al momento la cura Mignani non funziona. Altro passo falso per i rosanero che, al Renzo Barbera, si fanno rimontare dalla Reggiana: Portanova e Rozzio rispondono al gol di Brunori nel primo tempo. Passi indietro rispetto all’ultima gara interna contro il Parma, nella quale la squadra dell’ex tecnico del Bari sembrava aver trovato qualche certezza difensiva in più. Contro gli emiliani, però, i rosanero hanno concesso nuovamente troppo agli avversari creando pochi pericoli a Satalino. Continua il momento negativo del Palermo che, a poche giornate dalla fine del campionato, non può che preoccupare in vista dei playoff.

Di seguito “I top e flop” della partita targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

BRUNORI: Prima effettua un salvataggio sulla linea sugli sviluppi di un corner avversario, poi si inventa il gol del momentaneo 1-0. Nella ripresa poteva, probabilmente, gestire meglio qualche pallone.

I FLOP

MANCUSO: partita molto deludente da parte dell’ex giocatore dell’Empoli. Poco servito e cercato nel primo tempo e poteva, probabilmente, fare meglio sull’assist di Brunori, non riuscendo ad anticipare Satalino nel migliore dei modi.

MIGNANI: nei primi venti minuti il Palermo rischia di andare in svantaggio, poi avviene una reazione che permette ai rosanero di portarsi in vantaggio grazie alle giocate individuali di Lucioni e Brunori. Nella ripresa approccio deludente dei padroni di casa che subiscono la rimonta della Reggiana. Solidità difensiva rimessa nuovamente in discussione mentre, in zona offensiva, si fa ancora fatica a creare minacce particolarmente insidiose.