Palermo-Reggiana, Mignani: «Dobbiamo tramutare i fischi in applausi. Mi assumo le responsabilità»

Michele Mignani è intervenuto nel post-partita di Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B vinto 1-2 dagli emiliani:

«Fischi del pubblico? Dobbiamo essere più forti di tutto. Dopo una sconfitta di certo non possiamo uscire tra gli applausi, sono venuto qui tante volte, capisco bene che il pubblico sia esigente e quando un pubblico è esigente significa che nutre tanto amore verso la propria squadra. Dobbiamo essere bravi a tramutare i fischi in applausi. Segre è entrato al posto di Henderson facendo la mezzala, nel momento in cui stavo facendo i cambi abbiamo preso il gol dell’1-1 e questo è un dispiacere. Sull’1-1 Segre è entrato per fare la mezzala, quando affronti squadre come la Reggiana dobbiamo capire cosa fanno gli altri per darle il meno possibile il fianco. Volevo forzare la partita facendo fare qualche minuto a Ranocchia, allora ho tolto Buttaro con il quale ho parlato tutta la settimana mi ha dato la disponibilità di fare il quinto e lo ha fatto molto bene. Lo ringrazio pubblicamente perche è un ragazzo eccezionale. È giusto che le responsabilità di questa gara le prenda io, ma io credo in questa squadra e possiamo fare qualcosa di bellissimo».