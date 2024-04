Palermo-Reggiana, Mignani: «Difficile da spiegare questi alti e bassi. Non penso ci sia timore»

Michele Mignani è intervenuto nel post-partita di Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B:

«Alti e bassi durante la partita? Difficile da spiegare, posso spiegare i primi 15′ abbiamo visto una reggiana bravissima nel palleggio. La squadra poi è cresciuta fisicamente, stavamo meglio di loro e siamo andati in vantaggio. Nella ripresa abbiamo preso un bel gol su punizione, il fallo potevamo evitarlo. Poi hanno fatto un altro eurogol, complimenti a loro. Noi abbiamo provato fino alla fine a fare un altro gol, non siamo stati bravi e loro nel finale si sono difesi molto bene. Paura nel secondo tempo? In campo ci sono giocatori esperti, ad inizio secondo tempo soprattutto, quindi non posso pensare ci sia timore o paura, abbiamo preso due angoli e dobbiamo difenderci bene lì, non possiamo rischiare su ogni angolo di prendere gol. In una palla in mezzo abbiamo rischiato, ha fatto una buona parata Mirko, alla seconda abbiamo preso gol. Non posso dire di essere contento perchè abbiamo iniziato la partita per vincerla. Abbiamo fatto male qualcosa, qualcos’altro invece l’abbiamo fatta bene. Questa partita non deve interrompere il piccolo cammino che abbiamo intrapreso, dobbiamo immediatamente alzare la testa perchè in settimana andiamo a giocare».