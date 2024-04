Palermo-Reggiana, Mignani: «La sconfitta non deve avere ripercussioni sul morale»

Michele Mignani è intervenuto nel post-partita di Palermo-Reggiana, match della 35esima giornata di Serie B terminato 1-2 per gli emiliani:

«Ripercussione sul morale? Non deve averne. Stavamo crescendo, quando si perde bisogna riconoscere i meriti dell’avversario. Le partite sono determinate da episodi, non dobbiamo buttarci giù, il nostro campionato non finisce oggi, anzi…Abbiamo buttato i primi 10′, ma la squadra in campo ha avuto un senso».