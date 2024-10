Palermo-Reggiana, Dionisi: «Gomes ha salvato un gol che in altre occasioni prendi. L’episodio fa la differenza»

Nel post-partita di Palermo-Reggiana, il tecnico rosanero, Alessio Dionisi, ha rilasciato le seguenti parole:

«Per me abbiamo giocato una partita corretta anche a Modena, ma se ci focalizziamo solo su oggi, dimentichiamo il motivo per cui abbiamo vinto: ad esempio, Claudio ha salvato un gol che in altre occasioni subisci. In questo sport l’episodio fa la differenza, e la nostra bravura è stata nel rimanere dentro la partita, che è cambiata tra il primo e il secondo tempo.

Nel secondo tempo abbiamo limitato gli avversari, concedendo poco o niente. Dispiace non aver chiuso la partita prima, ma siamo rimasti concentrati, e questa è stata la cosa più positiva. Devo fare delle scelte; se penso a chi non ha giocato oggi, avevo altre opzioni anche in panchina pronte a entrare. Alcuni cambi sono stati forzati, ma chi è entrato ha fatto bene».