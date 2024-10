Palermo-Reggiana, Dionisi: «Tabù sfatato? Abbiamo fatto una gran partita. Ecco come sta Baniya»

Nel post-partita di Palermo-Reggiana, il tecnico rosanero, Alessio Dionisi, ha rilasciato le seguenti parole:

«Tabù sfatato? I ragazzi hanno fatto una grande partita, dobbiamo dare continuità e ripeterci già a Mantova. È giusto essere felici perché la vittoria in casa mancava da tempo. Ovviamente la piazza ha aspettative elevate, i tifosi ci hanno accompagnato dall’hotel allo stadio, e questa è una cosa bellissima. I ragazzi hanno dato tutto in campo. Si può ancora migliorare e fare un secondo tempo ancora più aggressivo. Nel primo tempo era difficile fare di meglio: abbiamo creato volume di gioco e segnato due gol.

Oggi ci sono molte cose positive che dobbiamo portare avanti negli allenamenti dei prossimi giorni. Ogni partita si gioca per tre possibili risultati, e oggi abbiamo giocato in sesta e perfino in settima marcia. Baniya? Credo che non sia nulla di grave, ma a freddo è difficile dire esattamente cosa abbia avuto. Mi sento sereno, e spero di non essere smentito».