Palermo-Reggiana, Viali: «Abbiamo commesso qualche errore di troppo. Stulac viene da un percorso noioso»

Nel post-partita di Palermo-Reggiana, William Viali, tecnico dei granata, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Okwonkwo? La sensazione è che si tratti di una lesione. Per come siamo partiti, abbiamo giocato molto bene nei primi dieci minuti. Siamo dispiaciuti perché ci siamo disuniti tra un gol e l’altro. Sapevamo di giocare contro una squadra forte, e avevo detto che non dovevamo concedere nulla all’avversario, ma purtroppo l’abbiamo fatto. Abbiamo provato fino alla fine a riaprire la partita.

Abbiamo perso le distanze dal Palermo, concedendo troppo. Il loro primo gol è arrivato un po’ casualmente, con una serie di rimpalli, ma dopo quella rete avremmo dovuto rientrare in partita e riequilibrarla, invece è arrivato subito il secondo gol. Tocco di braccio? Non ho nemmeno chiesto ai ragazzi; ho detto loro di rimanere concentrati sulla partita e di migliorare la prestazione nella ripresa.

Abbiamo commesso qualche errore di troppo. Sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Venivamo da una buona partita e abbiamo cercato di dare continuità alla formazione. Fare i cambi quando sei sotto diventa facile, ma avevo già programmato le sostituzioni in base al risultato, puntando a una maggiore offensività negli ultimi tre quarti di gara. Oggi l’aspetto psicologico poteva essere determinante, visto che il Palermo non aveva ancora vinto in casa, e questo fattore poteva giocare a nostro favore, ma non siamo stati efficaci.

Stulac? Leo ha avuto un percorso complesso; è arrivato senza pre-campionato a causa di un problema fisico, e ho cercato di alternarlo per fargli recuperare la forma. Ora ha raggiunto una condizione migliore e può aiutarci ad alzare il livello, favorendo anche la crescita dei tanti giovani in squadra. Girma viene da sei mesi di stop, quindi questi alti e bassi sono naturali. Siamo sereni perché fa parte di un percorso verso la riconquista della sua condizione ottimale».