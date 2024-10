Palermo-Reggiana, Dionisi: «Volevo dare continuità ai titolari di Modena. Le Douaron giocatore intenso»

Nel post-partita di Palermo-Reggiana, l’allenatore rosanero, Alessio Dionisi, ha rilasciato le seguenti parole:

«Abbiamo cercato di riproporre la formazione vista a Modena; si sono allenati bene tutti e dovevo valutare chi fosse in buona forma, e stavano tutti bene. Ho deciso quindi di dare continuità alla formazione con gli stessi interpreti. Oggi la nostra bravura è stata finalizzare le situazioni create. Non siamo perfetti e non lo saremo mai.

Le Douaron centrale? Conoscevamo le sue qualità e ho parlato con lui per convincerlo ad accettare la destinazione Palermo, sapendo che può ricoprire più ruoli. Può giocare sia a destra che da centrale, e oggi ci serviva un giocatore intenso, qualità che lui possiede. Ha potuto sperimentare un ruolo che già aveva provato. Al Brest giocava più a sinistra, e per questo a Modena è stato schierato a sinistra. Quando ti trasferisci in un Paese diverso hai bisogno di tempo, ma sicuramente può trovare continuità anche in questo ruolo.

Centrocampo? Gomes è stato spinto da tutti sul gol salvato: è stato decisivo, salvando e segnando. Sono un estimatore di Claudio, come di tutti, anche di Pippo e Jacopo, che oggi si è sacrificato per la squadra. Ha giocato in copertura e recuperato palloni che solo lui può recuperare. La prestazione è stata corale, peccato non aver potuto far giocare tutti. Avevo in mente altri cambi, ma per via delle circostanze ho dovuto farne alcuni forzatamente».