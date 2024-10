Palermo-Reggiana, Henry: «Siamo giocatori nuovi, abbiamo bisogno di tempo. Finalmente i tre punti in casa»

Nel post-partita di Palermo-Reggiana, l’attaccante rosanero, Thomas Henry, ha rilasciato le seguenti parole:

«Progressi? Ho visto tante cose positive già da settimana, stiamo crescendo da qualche partite, oggi è arrivato anche il risultato giusto. Anche in allenamento ho visto che siamo più forti, siamo giocatori nuovi e abbiamo bisogno di tempo. Siamo migliorati rispetto a qualche settimane fa. Il gol? Finalmente ho segnato, l’altra volta avevo segnato ma era in fuorigioco. Fa piacere personalmente ma la cosa più importante è aver conquistato i tre punti. Dobbiamo continuare a lavorare come una squadra e andare avanti cosi.

Sappiamo tutti che avevamo bisogno di questa vittoria in casa, deve essere la nostra forza il Barbera. Siamo tanti giocatori nuovi, per qualcuno è la prima esperienza fuori dalla Francia come nel caso di Le Douaron, abbiamo ancora bisogno di tempo, lo so che in questo campionato è difficile chiedere tempo. Non abbiamo pensato troppo al fatto di non aver vinto in casa, speriamo solo di continuare così».