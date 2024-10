Palermo-Reggiana, Stulac: «I rosanero sono forti e puniscono subito. Applausi? Emozionante tornare qui»

Il centrocampista della Reggiana, Leo Stulac, ha rilasciato le seguenti parole in sala stampa al termine di Palermo-Reggiana:

«Applausi del Barbera? È stato emozionante tornare a Palermo già ieri sera; è sempre bello giocare qui, e ringrazio i tifosi. È stata una bella partita, ci abbiamo provato, ma sappiamo che il Palermo è una squadra forte. Abbiamo fatto abbastanza bene, è stata una bella gara. Abbiamo provato a giocare, anche se abbiamo commesso qualche errore di troppo; il Palermo è forte e punisce subito. Quindi entrambi i fattori hanno influito.

Per i calciatori è sempre importante giocare il maggior numero possibile di partite; sono contento di essere tornato in forma e di aver giocato queste due partite sempre meglio. Viali mi ha definito “chioccia”? Non sento addosso questa etichetta, ma mi piace aiutare i giovani. Dobbiamo solo giocare tutti uniti per ottenere i risultati. Dove posso migliorare? Più giochi, più trovi il ritmo delle partite, e molte volte, giocando spesso, si commettono meno errori. In tutte le fasi si può migliorare continuando a giocare e allenarsi bene».