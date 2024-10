Palermo-Reggiana, Dionisi: «Finalmente i tre punti in casa. Sentivamo il peso della partita, tifosi fantastici»

Ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha commentato così il successo interno per 2 a 0 contro la Reggiana:

«È una vittoria meritata, corale, siamo stati sempre squadra. La partita è cambiata e ci siamo adeguati perchè hanno provato a far qualcosa di diverso e li abbiamo limitati bene. È bello condividere questa vittoria con questo pubblico fantastico e ci auguriamo possiamo regalargli altre soddisfazioni del genere. Finalmente abbiamo vinto in casa e non era semplice, sentivamo il peso di questa partita però i tifosi sono stati fantastici anche prima della partita, facendo un corteo accompagnandoci dall’hotel allo stadio.

Abbiamo creato tanto nel primo tempo e nel secondo non abbiamo magari finalizzato le altre occasioni. Poi siamo stati bravi a rimediare a quell’episodio in cui c’è stata l’incomprensione tra Nikolaou e Baniya perchè da lì potevano cambiare le cose. La cosa che mi è piaciuta di più è stato lo spirito visto nei minuti finali quando ci siamo guadagnati un’occasione dove i ragazzi in tre, negli ultimi 16 metri della Reggiana, hanno attaccato l’avversario. Gomes tra i migliori? Io dico tutti, perchè già ci pensano i media a focalizzarsi sui singoli, su chi ad esempio segna o fa assist, invece dietro c’è una squadra, compreso chi non ha giocato e che sicuramente giocherà la prossima gara. Domani sarà importante riprendere ad allenarci come abbiamo fatto in questa settimana, per poi trasferirlo nella prossima partita. In vista del Mantova dobbiamo recuperare energie, anche mentali, perchè abbiamo solo vinto una partita. Abbiamo fatto un passo importante e dobbiamo continuare così».