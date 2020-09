Il Palermo ha trovato l’accordo per l’approdo in rosanero del centrocampista classe ’89 Paolo Foglia, la durata del contratto era già nota (CLICCA QUI) ma c’erano alcuni dettagli da limare, che adesso sono stati sistemati.

Il club rosanero, quindi, dopo aver subito la doccia gelata per il mancato approdo di Odjer, che ieri sera aveva dato l’ok al trasferimento in Sicilia e che questa mattina ha cambiato idea per via di alcuni problemi familiari (CLICCA QUI), non si fa trovare impreparato e affonda il colpo per Foglia.

La trattativa per il calciatore dell’Arezzo era già stata resa nota ieri, ma si era rallentata perché il club toscano, nonostante la pressante richiesta da parte del centrocampista, non era così convinto di lasciarlo andare. Adesso l’accordo è stato trovato e Foglia già domani, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, potrebbe giungere in città e mettersi a disposizione di mister Boscaglia, che attende anche l’arrivo di Broh dal Sassuolo.